«تي موبايل» تعتزم فصل الموظفين غير المطعمين بالكامل بحلول أبريل

تعتزم شركة "تي موبايل يو إس" فصل الموظفين غير الحاصلين على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا بحلول الثاني من نيسان/أبريل، بحسب مذكرة حصلت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي الرسالة الالكترونية إلى الموظفين الامريكيين قال رئيس الموارد البشرية بشركة الاتصالات اللاسلكية ايضا إن الموظفين الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بحلول 21 شباط/فبراير سوف يوضعون في إجازة غير مدفوعة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتنطبق هذه السياسة على جميع الموظفين الذين يحتاجون إلى الوصول "المنتظم أو العرضي" إلى مكاتب تي موبايل، والتي تقول الشركة إنها تشمل جميع الموظفين تقريبا.

وقالت ديان كينج، كبيرة مسؤولي الموارد البشرية في تي موبايل، في المذكرة، في إشارة إلى التصريح الرقمي الداخلي الذي يتطلب إثبات التطعيم: "سيتم فصل الموظفين الذين لا يحصلون على التطعيم الكامل بحلول 2 نيسان/أبريل من تي موبايل".

وأضافت أنه سيتم منح إعفاءات لأسباب طبية ودينية.