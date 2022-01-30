وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، صباح اليوم الأحد، أبوظبي في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت صفحة «إسرائيل في الخليج» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد، صورًا ترصد لحظة وصول «هرتسوغ» إلى أبوظبي، حيث كان في استقباله بالمطار وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد.

وصل الرئيس هرتسوغ إلى أبوظبي في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وكان في استقباله بالمطار وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/RcFw9sjBqU — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) January 30, 2022

وكتب الرئيس الإسرائيلي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «نبدأ اليوم أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيرا بحفاوة الاستقبال في أبو ظبي مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان».