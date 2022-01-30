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في أول زيارة رسمية له.. الرئيس الإسرائيلي يصل الإمارات

هديل هلال
نشر في: الأحد 30 يناير 2022 - 10:43 ص | آخر تحديث: الأحد 30 يناير 2022 - 10:43 ص

وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، صباح اليوم الأحد، أبوظبي في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت صفحة «إسرائيل في الخليج» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد، صورًا ترصد لحظة وصول «هرتسوغ» إلى أبوظبي، حيث كان في استقباله بالمطار وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد.

وكتب الرئيس الإسرائيلي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «نبدأ اليوم أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيرا بحفاوة الاستقبال في أبو ظبي مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان».

 


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