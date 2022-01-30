كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أجرت تجربة إطلاق صاروخ متوسط المدى

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قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الأحد في سول إن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم كان صاروخا متوسط المدى.
وجاء في بيان هيئة الأركان المشتركة أن الصاروخ حلق لمسافة 800 كيلو متر تجاه البحر .