 كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أجرت تجربة إطلاق صاروخ متوسط المدى - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أجرت تجربة إطلاق صاروخ متوسط المدى

د ب أ
نشر في: الأحد 30 يناير 2022 - 6:09 ص | آخر تحديث: الأحد 30 يناير 2022 - 6:09 ص

قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الأحد في سول إن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم كان صاروخا متوسط المدى.

وجاء في بيان هيئة الأركان المشتركة أن الصاروخ حلق لمسافة 800 كيلو متر تجاه البحر .

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