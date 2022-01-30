واشنطن:قدمنا مساعدات لتونس بنحو 46 مليون دولار لمجابهة كورونا منذ مارس الماضي

أعلنت السفارة الأمريكية في تونس، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إلى تونس لمجابهة فيروس كورونا منذ مارس 2020 بلغت نحو 46 مليون دولار.

وذكرت السفارة الأمريكية بتونس - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - "أن عدد جرعات اللقاحات التي تبرعت بها الولايات المتحدة لتونس منذ مارس 2020 بلغت أكثر من 8ر2 مليون جرعة، وذلك في إطار مبادرة كوفاكس العالمية".

من جهته، قال السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم إن "الولايات المتحدة ستواصل مساعدة تونس في توفير اللقاحات"، متوقعا استمرار التبرعات لتحقيق الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والحكومة التونسية.

بدوره، أعرب وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي عن شكره وتقدير بلاده لدور الولايات المتحدة في ظل جائحة كورونا.