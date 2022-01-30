تحدث البوسني، وحيد خليلهودزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن إمكانية الاعتماد على أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، في مباراته أمام مصر، بكأس الأمم، مؤكدًا أن أسود الأطلس قادرة على إيقاف قائد الفراعنة محمد صلاح.

ويواجه المنتخب المصري نظيره المغربي، اليوم الأحد، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، في تمام الساعة الخامسة مساءا، بربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال خليلهودزيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أشرف بن شرقي واحد من أفضل لاعبي الدوري المصري، لكن المنافسة بين اللاعبين قوية للحصول على مكانة في التشكيلة الرسمية".

وأضاف: "هناك لاعبون حجزوا مكانتهم في التشكيل الأساسي مثل سفيان بوفال وآخرين، لكن إذا احتاج المنتخب لـ بن شرقي فسنعتمد عليه".

وحول محمد صلاح، قال: "إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، لقد تابعنا مقاطع فيديو لمبارياته في المسابقة ووضعنا مخططًا لإيقافه والحد من خطورته، كما قرأنا طريقة لعبه جيدًا".

وتابع: "المنتخب المصري خصم قوي ومنظم، ويتميز بخط هجوم يصنع العديد من الفرص، وعلينا التعامل بحذر مع هذا الجانب"

واختتم: "صحيح أننا عانينا من مشاكل هجومية عديدة، خلال المباريات السابقة، بإهدارنا لفرص سانحة للتسجيل، وهذا ما يجب تفاديه في هذه المباراة التي لا تقبل الأخطاء".

ويواجه الفائز من مباراة مصر والمغرب، في الدور نصف النهائي من البطولة، بمنتخب الكاميرون صاحب الأرض والمضيف والذي تخطى جامبيا بثنائية نظيفة في ربع النهائي.

ويتفوق المغرب بفارق كبير في المواجهات المباشرة مع مصر على مدار التاريخ، قبل مباراة اليوم، إذ نجح أسود الأطلسي في تحقيق الفوز في 13 مواجهة من أصل 27 مباراة جمعت الفريقين، في حين حققت مصر الانتصار في 3 مباريات فقط، وحدث التعادل في 11 مواجهة.