كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن طريقة وكيفية التعامل مع نزلات البرد أثناء الأيام الحالية، وخاصةً بعد تشابهها مع أعراض الإصابة بالمتحور «أوميكرون».

واستكمل، خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أن أي إصابة بنزلات البرد خلال الأيام الحالية يتم التعامل معها على أنها إصابة بفيروس كورونا إلا أن يثبت العكس، مشيرًا إلى أن أول الاجراءات التي بتم اتخاذها هو «العزل المنزلي».

وأضاف، أنه يجب على المواطنين بعد العزل المنزلي التعامل مع الأعراض، فإذا كان المصاب درجة حرارته مرتفعة فيتم أخذ خافظ للحرارة، وعن آلام الحلق يؤخذ الدواء الخاص بتخفيف حدته، لافتًا إلى أنه يجب الذهاب إلى المستشفى فورًا إذا لم تستجب الحالة إلى مخفضات الحرارة لمدة 72 ساعة.

ونفي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ما أشيع عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن منع الوزارة المواطنين من الذهاب إلى المستشفيات إذا ظهر عليهم أي أعراض خاصة بالإصابة بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن هناك غرف فرز وعزل في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وهي مخصصة للتعامل مع الحالات المشتبة بإصابتهم بفيروس كورونا، مضيفًا أن انخفاض الأكسجين عن 92٪ يعني الذهاب إلى المستشفى.

وأشار إلى أن هناك خدمة مقدمة من وزارة الصحة والسكان لأصحاب العزل المنزلي ويتم التواصل مع هذه الفرق من خلال الخط الساخن، ويتم التواصل مع أحد الأطباء ومعرفة الأعراض التي ظهرت على هذا الشخص ويتم التعامل معها من خلال إرسال بروتوكول العلاج، ويتم استمرار التواصل مع الطبيب والحالة إلى أن يتم الشفاء.