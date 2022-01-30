أرملة الراحل ياسر رزق: «آخر وضوء له كان بماء زمزم»

كشفت أماني ضرغام، أرملة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته قبل أن يفارق الحياة صباح الأربعاء الماضي، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء السبت، أن آخر وضوء لزوجها الراحل كان بماء زمزم، قائلة: «بعد ما صلى الفجر فجر يوم الثلاثاء وصى الأولاد بأنهم يخلوا بالهم مني، وطلب يشوفني، وقالي أنه تعبان ونطق الشهادة».

واستكملت، أنه فور نطقه للشهادة أغمض عيناها، إلا أنها أصرت على الذهاب إلى المستشفى، متابعة: «من على باب المستشفى قالوا أنه توفى لكني أصريت أننا ندخل ونحطه على جهاز تنفس صناعي لكن كان أمر ربنا نفذ».

وأضافت، أن مراسم دفنه تأخرت يومًا بسبب سفر ابنته، وخلال هذا اليوم جلس بجانبه صديق له رتل القرآن بجانبه كاملًا، متابعة: «ندوة ياسر رزق هتكون في ميعادها في معرض الكتاب وكلنا هنكون موجودين عشان نحتفي بالكتاب بتاعه».