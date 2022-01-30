تشييع جثمان الطالبة هايدي فتاة الشرقية المنتحرة

شيع المئات من أهالي عزبة الحاج علي التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، جثمان الطالبة هايدي التي تبلغ من العمر 15 عامًا، بعد أن تخلصت من حياتها انتحارا بتناول حبة الغلال السامة على خلفية ابتزازها بصور شخصية إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بعد تأدية صلاة الجنازة عليها بمسجد القرية.



وفي وقت سابق اليوم، ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، القبض على ربة منزل وابنتها؛ وذلك على خلفية اتهام أسرة الطالبة "هايدى" لهما بإرسال صورها لشابين من مركز صان الحجر، قاما بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي والإساءة لها مما أدى إلى انتحارها.



تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول هايدي. ش، 15 عامًا، مقيمة دائرة مركز شرطة أولاد صقر، جثة هامدة، وذلك إثر تناولها قرص من الأقراص التي تُستخدم في حفظ حبوب الغلال.



فيما قررت النيابة العامة بمركز أولاد صقر، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.