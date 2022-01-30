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عضو بمجلس السيادة السوداني تؤكد عمق العلاقات مع نيجيريا

أ ش أ
نشر في: الأحد 30 يناير 2022 - 7:02 م | آخر تحديث: الأحد 30 يناير 2022 - 7:02 م

أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتورة سلمى عبدالجبار المبارك، عمق العلاقات التي تربط بين السودان ونيجيريا على المستويين الرسمي والشعبي.

وشددت المبارك، خلال لقائها اليوم الأحد مع سفير جمهورية نيجيريا لدى السودان سافيو اوليو كايودي أولانيان، حرص السودان على تعزيز علاقاته مع نيجيريا، وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

من جانبه، أوضح السفير النيجيري لدى السودان، أن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأبوجا في أبعادها المختلفة، والسبل الكفيلة بتطويرها ونقلها إلى آفاق أرحب لخدمة المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

وأكد دعم بلاده لمبادرات الحوار بين السودانيين للتوصل إلى توافق حول القضايا الراهنة، مشيرا إلى أن العلاقات السودانية النيجيرية علاقات استراتيجية وأن الأمن والاستقرار في البلدين يمثلان هما مشتركا.

وأضاف أن السودان ونيجيريا تجمعهما علاقات تتعدى الجوانب الرسمية، إلى الروابط والامتدادات الشعبية.

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