رئيس وزراء أستراليا يحذر كاني ويست: إذا أردت دخول بلادنا عليك تلقي لقاح كورونا

وجه رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، أمس السبت، رسالة تحذيرية إلى المغني الأمريكي كانييه ويست، بعدما نشرت وسائل الإعلام أخبارا تفيد بأن الأخير يخطط لجولة غنائية في أستراليا خلال شهر مارس القادم.

وقال سكوت: "إذا أراد (كانييه) القدوم إلى أستراليا، فعليه أن يحصل على جرعات اللقاح الكاملة ضد فيروس كورونا".

يأتي تحذير موريسون لكانييه بعد أسبوعين من قرار حكومة أستراليا بإلغاء تأشيرة لاعب التنس نوفاك ديوكوفيتش؛ لعدم حصوله على لقاح فيروس كورونا، وهو القرار الذي بدد آمال اللاعب في الفوز ببطولة التنس المفتوحة بأستراليا، هذا بحسب ما نشر في موقع "الجارديان".

وأوضح موريسون، في بيان صحفي، أن قواعد أستراليا تنطبق على الجميع بدون وجود أي استثناءات، قائلا: "القواعد هي أن تدخل أستراليا بعد الحصول على الجرعات الكاملة للقاح فيروس كورونا، وهذا ما شاهدتموه مؤخرا، فلا يهمنا من أنت، اتبع القواعد وأهلا بك في أستراليا، وإذا لم تتبعها فلن تأت إلى هنا".

صرّح موريسون بهذه التصريحات بعدما نشرت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية، الجمعة الماضي، أن كانييه ويست يخطط لتنظيم حفل في استاد كبير بأستراليا خلال شهر مارس القادم، ولم يعلق كانييه على تصريحات موريسون في الإعلام حتى الآن.

يذكر أنه غير معروف إذا كان كانييه حصل على لقاح فيروس كورونا أم لا، حيث قال في تصريحات إعلامية عام 2021م إنه حصل على جرعة واحدة من اللقاح، بينما أضاف في تصريحات أخرى عام 2020م أن اللقاح بمثابة علامة تركها وحش على الأجساد، في حين أن أستراليا تعتبر من أكثر الدول تطعيما ضد فيروس كورونا في العالم.