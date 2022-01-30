أبو الغيط: إسرائيل ترفض إتاحة فرصة العيش بسلام للفلسطينيين والإسرائيليين

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك لجنة عربية مشكلة من مصر والسعودية والإمارات والبحرين منذ ست سنوات لرصد الأداء الإيراني بالمنطقة العربية، حيث تصدر تقارير يتم عرضها علي الجامعة العربية ومجلس الأمن.

وبشأن القضية الفلسطينية، قال أبو الغيط، على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت اليوم، إن الحكومة الإسرائيلية التي يتقبلها الجانب الأمريكي والأوروبي، ترفض بالكامل العودة للمفاوضات والاتفاق حول حل الدولتين وإتاحة الفرصة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي للعيش بسلام، لافتا إلى أن الوضع داخل فلسطين معرض للانفجار في أي وقت، مؤكدا أنه يجب علي المجتمع الدولي التدخل والضغط علي إسرائيل للعودة إلي المفاوضات.

وبخصوص اليمن، قال الأمين العام للجامعة العربية، إن "وزير خارجية اليمن قدم ورقة عمل لما تراه اليمن من أجل التوصل لحل للقضية، وفي المقابل نرى الجانب الحوثي مدعوم بقوة إقليمية واضحة جدا في ذلك النزاع".

وعٌقد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت اليوم بدون جدول أعمال مسبق، ويعد تحضيريا للاجتماع المقبل في القاهرة في 9 مارس القادم.