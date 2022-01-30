أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي بتونس، مشاركة الفيلم المصري القصير (رسالة إلى صديقي في فرنسا)، للمخرج أكرم البزاوي، ضمن قائمة الأفلام المشاركة بالدورة السابعة من المهرجان، التي تقام في الفترة من 8 فبراير إلى 10 فبراير المقبل.

ويعرض فيلم (رسالة إلى صديقي في فرنسا) يوم 9 فبراير المقبل، ضمن عدد كبير من الأفلام من دول عربية وأجنبية من تونس والجزائر والمغرب والعراق ولبنان وفلسطين وسوريا وإيطاليا وتركيا وإيران والبحرين، ونجح الفيلم الفترة الأخيرة في أن يجوب العالم حيث حظى بالمشاركة في كبرى المهرجانات السينمائية، واستطاع أن يقتنص أكبر عدد من الجوائز وصلت إلى أكثر من 14 جائزة حتى الآن.

وفازت بطلته الفنانة صفاء الطوخي مؤخرا بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان (شينزين) السينمائي الدولي بالصين في دورته الثامنة، كما حصل الفيلم على جائزتين من مهرجان (فاتن حمامة) السينمائي الدولي، الذي أقيمت فعاليات دورته السابعة افتراضيا في لندن خلال مايو الماضي، وجائزة أفضل فيلم في المسابقة الرسمية لأفلام الطفل من مهرجان (بلجاوم) في الهند.

(رسالة إلى صديقى فى فرنسا) فيلم روائي قصير تدور فكرته حول طفل وحيد يقرر كتابة رسالة إلى صديق له فى فرنسا، وهو صديق من واقع خياله تعرف عليه عن طريق مدرسته،ويعد هذا الفيلم الثانى للمخرج أكرم البزاوى، بعد فيلمه التسجيلى القصير "رحلة البحث عن أبو العربى"، الذى شارك به فى العديد من المهرجانات السينمائية.