تحدث طاهر أبو زيد، نجم الكرة المصرية ووزير الرياضة الأسبق، عن مواجهة الفراعنة أمام المغرب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويواجه المنتخب المصري نظيره المغربي، اليوم الأحد، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، في تمام الساعة الخامسة مساءا، بربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال أبو زيد في تصريحات تلفزيونية عبر "إم بي سي مصر": "مواجهة متساوية بين المنتخبين، نحن جماعيًا أفضل من المنتخب المغربي، ولكن المغرب مهاريًا أفضل من الفراعنة".

وتابع: "غياب محمد الشناوي يمثل خوفا بالنسة لي، مع كل التقدير لمحمد أبو جبل رغم أنه ظهر بمستوى جيد عند مشاركته ولكن الشناوي يظل الجزء الأيمن لمنتخب مصر في الفترة الماضية، يجب على المدافعين أن يكون لديهم يقظة شديدة جدًا، لكي لا تذهب الكرة كثيرًا على مرمى أبو جبل".

وواصل: "المباريات التي تجاوزتها المغرب عادية وليست من العيار الثقيل مثل منتخب مصر".

واستطرد: "مباراة المغرب تحتاج إلى تركيز ويقظة وذكاء واستخدام أنصاف الفرصة، الخطأ الواحد سيكلفنا الخروج من اللقاء".

واستكمل: "عدم مشاركة محمد شريف علامة استفهام كبيرة جدًا، عندما يكون لدينا هداف الدوري المصري والذي قدم أداءً جيدًا الموسم الماضي، ثم نفاجأ بمشاركته بشكل محدود وفي الأوقات الصعبة".

واختتم: "مواجهة مصر والمغرب مباراة البطولة، نهائي مبكر من سيفوز في هذا اللقاء سيكون له فرصة كبيرة جدًا في التتويج باللقب".

ويواجه الفائز من مباراة مصر والمغرب، في الدور نصف النهائي من البطولة، بمنتخب الكاميرون صاحب الأرض والمضيف والذي تخطى جامبيا بثنائية نظيفة في ربع النهائي.

ويتفوق المغرب بفارق كبير في المواجهات المباشرة مع مصر على مدار التاريخ، قبل مباراة اليوم، إذ نجح أسود الأطلسي في تحقيق الفوز في 13 مواجهة من أصل 27 مباراة جمعت الفريقين، في حين حققت مصر الانتصار في 3 مباريات فقط، وحدث التعادل في 11 مواجهة.