سحب 3711 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني

أشرف عبدالباقي: عندى ورشة صغيرة في البيت.. وأول عُمرة لى كانت مع علاء ولي الدين

تتويج مخرجة فيلم «أحلام منسية» بجائزة أفضل مخرجة من مهرجان «FUTURE OF FILM AWARDSK» بمقدونيا

9 فبراير.. عرض فيلم «رسالة إلى صديقي في فرنسا» ضمن مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي بتونس

بعد الهجوم عليها.. عمرو أديب مدافعًا عن بوسي شلبي: «تقوم بعمل وطني»