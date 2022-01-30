الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلد تشهد حالة من التحسن في الأحوال الجوية، ومستمرة حتى نهاية الأسبو الجاري.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء السبت، أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال ساعات النهار بين 15 و19 درجة مئوية، فيما تتراوح درجات الحرارة خلال ساعات الليل بين 8 و10 درجات مئوية.

واستكمل، أن جمهورية مصر العربية تشهد تحسناً في درجات الحرارة خلال هذه الأيام مقارنة بـالـ 15 يوم الماضية، متابعًا أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة تأثراً بـ جنوب غرب أوروبا، ولكن مصر أكثر دفئاً من جنوب غرب أوروبا.

وأوضح، أنه من المتوقع وجود فرص لسقوط الأمطار، قائلاً: «الأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، واستقرار الأجواء في المحافظات».