تشكيل إيسترن كومباني لمواجهة المصري

أعلن علاء عبدالعال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، تشكيل فريقه لمواجهة النادي المصري البورسعيدي في الثانية من عصر اليوم الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية.

ويعتمد عبدالعال في مباراة المصري اليوم، علي الثنائي أحمد أمين ومحمد ناصر في قيادة هجوم إيسترن كومباني.

وجاء تشكيل إيسترن كومباني كما يلي:

حراسة المرمي أحمد بوسكا

خط الدفاع: الحسيني طه - خالد مصطفي - أحمد عبد الموجود (جوده) - عبد العزيز موسى.

خط الوسط: يوسف مجدي عبد الغني - محمد صالح - فراس بن عايفية - أحمد ثابت داهش.

الهجوم: أحمد أمين (اوفا) - محمد ناصر (مودي)

فيما يجلس علي مقاعد البدلاء كل من: عمرو حسام - كمال أبو الفتوح - عادل بدر (نيمار) - محمد نعيم -بليل آيت مالك - أحمد حجي - أحمد متعب - أحمد إسماعيل (تمساح) - صابر الشيمي.

وقبل إنطلاق مباراة اليوم يتواجد النادي المصري في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، كما يتذيل فريق إيسترن كومباني ترتيب المجموعة الاولي دون نقاط، وفقد الفريقان فرصتهما في التأهل إلي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة.