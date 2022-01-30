وزراء الخارجية العرب يبحثون في الكويت مستجدات الأوضاع بالمنطقة

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بدأت في الكويت، اليوم الأحد، جلسات أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجهها الدول العربية.

ويبحث الوزراء مستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث، إقليمياً ودولياً، فضلاً عن أوضاع سوريا واليمن، إضافة إلى القضية الفلسطينية.

واستقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم وزراء الخارجية العرب، وشدد في كلمة له على ضرورة وحدة الصف العربي.

وذكر أن سياسة الكويت الخارجية تسعى جاهدة لتنقية الأجواء بين الأشقاء وتقريب وجهات النظر والتوسط لحل النزاعات ونشر ثقافة التسامح.

ووصل أمس إلى الكويت، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، يرافقه وزير الخارجية المصري سامح شكري وعدد من وزراءالخارجية العرب.

وتسلمت دولة الكويت رئاسة المجلس الوزاري من دولة قطر بصفتها رئيسا للدورة السابقة للمجلس الوزاري وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة العادية ال156 لمجلس جامعة الدول العربية في القاهرة، في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وترأس وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس الدورة العادية الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح أعمال الدورة التي انعقدت في القاهرة بالرئاسة الدورية للكويت وتستمر حتى شهر مارس المقبل.