الصحة: كثرة التحورات في الفيروسات تؤدي إلى إضعاف شدة المرض

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك عدة متحورات لفيروس كورونا منها أوميكرون وألفا وبيتا وجاما ودلتا، لافتًا إلى أن هناك أليات تمنع الإصابة بالفيروس ومتعارف عليها منذ انتشاره في 2019.

واستكمل، خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أن من أهم عوامل مواجهة الفيروس هو التطعيم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على توفير الأنواع كافة من التطعيمات للمواطنين لذلك يجب سرعة تلقيه في ظل انتشار المتحور الجديد «أوميكرون».

وتابع، أن ألتزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية ليس في أحسن أحواله، وعدم ارتداء الكمامة وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الفيروس عندما يدخل إلى جسم الإنسان يبدأ في استنساخ نسفه فتظهر المتحورات وآخرها متحور أوميكرون.

وأضاف، أن متور أوميكرون منذ تواجده، عرف عنه سرعه انتشاره بين الحالات حيث يتسبب المصاب بالمتحور في إصابة ما يقرب لـ 16 لـ 18 شخصًا، لافتًا إلى أن جميع الدراسات تؤكد أن كثرة التحورات في الفيروسات تؤدي إلى إضعاف شدة المرض.

وأشار إلى أن الفيروس الأصلي عندما تم اكتشافه في ووهان كان يتسبب الفرد في إصابة من 2.5 لـ 3.5 فرد آخر، وعند اكتشاف متحور دلتا، تم اكتشاف أن المصاب به يصيب 7 آخرين، متابعًا أن هناك معدلات تلقيح أعلى ومناعة مجتمعية جعلت الإصابات في انخفاض مما كانت عليه.