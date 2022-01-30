مقتل شخصين وبقاء آخر في عداد المفقودين بعد انهيار أرضي في محجر بكوريا الجنوبية

أعلن مسؤولون في هيئة الإطفاء في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن رجال الإنقاذ عثروا على جثتي رجلين من 3 عمال مفقودين، في حادث انهيار أرضي في محجر. ويجرى البحث عن العامل الثالث.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد، أن الحادث وقع أمس الساعة 1008 بالتوقيت المحلي بينما كان العمال يحفرون ثقوبا ضمن أعمال هدم في المحجر في يانجو بإقليم كيونجكي، وفقا للمسؤولين.

وتم نشر 50 رجل إطفاء و20 وحدة من المعدات للعثور على العمال، لكن عمليات البحث تعيقها كميات هائلة من التربة المتراكمة بارتفاع نحو 20 مترا، وفقا لما ذكره المسؤولون.

وتم العثور على جثتي العاملين حتى الساعة 0425 مساء أمس بالتوقيت المحلي.

وقالت السلطات، إنها سوف تعمل على تعبئة المزيد من الحفارات للمشاركة في عملية الإنقاذ في موقع المحجر الذي تشغله شركة سامبيو المصنعة لمواد البناء.

وكان رئيس الوزراء كيم بو-جيوم قد أمر المسؤولين ببذل كل ما بوسعهم لإنقاذ العمال من موقع الحادث.

وقالت وزارة العمل إنها تعتزم بدء تحقيق لمعرفة ما إذا كانت الشركة قد انتهكت قانون الكوارث في مكان العمل.

وذكرت يونهاب أن الشركة قدمت اليوم بيانا فيه اعتذار لأسر الضحايا. وقالت: "لن ندخر جهدا للتعاون مع السلطات ذات الصلة ونولي الاهتمام الكامل لإنقاذ العامل المفقود والحفاظ على السلامة في مكان الحادث".

وأضافت شركة سامبيو أنها سوف تتعاون بإخلاص مع التحقيق وستبذل جهودها لمنع احتمال تكرار حوادث مماثلة.