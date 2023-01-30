نائب رئيس البرلمان العراقي يدعو لضرورة عودة استقرار سعر صرف الدولار

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دعا نائب رئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي اليوم الإثنين، البنك المركزي العراقي إلى الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بالتحويلات المالية وحماية الاقتصاد العراقي من الخروقات.

ووفقا لبيان البرلمان العراقي، شدد المندلاوي خلال اجتماعه بمحافظ البنك المركزي العراقي الجديد على محسن العلاق على "وجوب عودة الاستقرار المالي لا سيما سعر صرف الدولار للأسواق العراقية قريبا".

وقال إن على البنك المركزي "لزوم تطبيق الإجراءات العالمية ومتابعة التحويلات وعمل المصارف الخاصة وشركات الصيرفة، وملاحقة جميع التجاوزات حسب القوانين العراقية النافذة تطبيقا لالتزامات البنك المركزي العراقي".

وقدم محافظ البنك المركزي العراقي الجديد شرحا بشأن الخطة المالية والرقابية التي سيعمل عليها البنك المركزي العراقي لضبط أسعار صرف الدولار ومنع المضاربات المالية، ومتابعة عمليات الشراء المشبوهة للعملة الصعبة والتي يراد منها الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم الاثنين في سوق التعاملات الموازية ارتفاعا كبيرا عندما وصل إلى 166 الف دينار لكل 100 دولار فيما تطرح المصارف الحكومية ونحو 20مصرفا خاصا بيع الدولار بسعر يبلغ 147 ألف دينار لكل 100 دولار لسد متطلبات المواطنين لأغراض الدراسة، والسفر والعلاج وسد متطلبات التجار لاستيراد سلع وبضائع أساسية.

وتعتمد الحكومة العراقية منذ عامين سعرا رسميا للدولار يبلغ 145 لكل 100 دولار.