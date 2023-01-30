وزير: تركيا تستضيف قمة للطاقة منتصف الشهر المقبل

أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، اليوم الإثنين، أن بلاده سوف تستضيف قمة بشأن الطاقة يومي 14 و15 فبراير المقبل في إسطنبول، تجمع الدول المنتجة للغاز من أنحاء العالم مع المستوردين الأوروبيين، وفق ما ذكرته وكالة انباء الأناضول التركية.

وتأمل تركيا في مشاركة منتجي الغاز من الشرق الأوسط والبحر المتوسط ومنطقة بحر قزوين ووسط آسيا مع الدول المستوردة للغاز في أوروبا.

ويذكر أن أسواق الغاز الدولية أصابها الاضطراب بعدما اجتاحت روسيا، التي تعد منتجا كبيرا للغاز، أوكرانيا في فبراير الماضي.

وردت الكثير من الدول، وتشمل دول بالاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على الصادرات الروسية، في حين قطعت روسيا إمدادات الغاز لأوروبا.

ويشار إلى أن تركيا نفسها تعتمد على واردات الغاز، ومعظمها من روسيا.