موسوعة الثقافة الإسلامية لوزير الأوقاف الأكثر مبيعًا بجناح الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

حققت "موسوعة الثقافة الإسلامية" في الأيام الأولى من انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب نسبة مبيعات هي الأعلى من بين إصدارات وزارة الأوقاف، وهي أحدث إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف في مجال التثقيف، ومتوفرة بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

و"موسوعة الثقافة الإسلامية" من إعداد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتناولت الثقافة ومفاهيمها وأهم مفاتيح الفكر الرشيد والتفكير السديد، والمقومات الأخرى التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوًا في المجتمع.

وأكدت الموسوعة أن الثقافة ليست أمرًا هامشيًّا أو ثانويًّا في حياة الأمم والشعوب، إنما هي مكون رئيس في حياتها، وأن الثقافة التي ننشدها، وهي أحد أهم عوامل مواجهة التحديات، وفك شفراتها، والتعامل بمنهجية معها، بل إن كثيرًا من المشكلات التي تعاني منها كثير من المجتمعات ترجع في بعض جوانبها إلى ضيق الأفق الثقافي، أو ضعفه، أو انغلاقه، أو حتى انسداد شرايينه؛ فالثقافة قضية حياة.

يشار إلى أن الموسوعة الرائدة في الثقافة الإسلامية، جاءت إيمانًا بالمسئولية المشتركة بل التضامنية في نشر الثقافة الإسلامية، ثقافة التسامح والسلام، وبيان أوجه الكمال والأدب والجمال فيها، وتأصيل فقه العيش المشترك، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة التحديات؛ لتلقي الضوء على بعض الجوانب الرئيسة في الثقافة الإسلامية، بدءًا من ثوابت الإيمان، وأوجه الكمال والجمال في القرآن الكريم، والأدب مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، مرورًا ببيان المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، وفلسفة الحرب والسلم والحكم في الإسلام، ومسئولية الكلمة وأمانتها، مع مقالات في بيان أهمية التجديد وحتميته في ضوء مستجدات الواقع والفهم الصحيح له وللثوابت الإسلامية، وختامًا بتأصيل فن الخطابة عبر العصور الإسلامية بوصفه من الوسائل الرئيسة في نشر الثقافة الإسلامية.



