إضراب موظفي الأونروا في غزة لتلبية مطالبهم

عم إضراب شامل في مرافق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الإثنين، للضغط من أجل تلبية مطالب نقابية لموظفيها.

وساد الإضراب المرافق الصحية والتعليمية، ومراكز توزيع المساعدات الإغاثية التابعة لأونروا التي أغلقت أبوابها منذ ساعات الصباح، بدعوة من الاتحاد العام لموظفي الوكالة في قطاع غزة.

ويأتي الإضراب احتجاجا على رفض إدارة أونروا مطالب اتحاد الموظفين في الوكالة خلال حوارات ثنائية بين الجانبين جرت على مدار يومين.

وتتعلق مطالب الاتحاد بزيادة عدد الموظفين بتعيين نحو ألفي موظف جدد لشغل الأماكن الشاغرة داخل مؤسسات الوكالة للنهوض بمستوى تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في غزة.

كما تشمل المطالب تحويل العقود المؤقتة والجزئية واليومية لموظفين في أونروا إلى عقود ثابتة، وتقليص عدد أيام العمل داخل العيادات الصحية إلى خمسة أيام بدلا من ستة أيام، إلى جانب زيادة الأجور للموظفين في ظل تصاعد الغلاء المعيشي.

وأصدرت إدارة أونروا في غزة بيانا أكدت فيه الالتزام بالحوار المفتوح مع اتحاد الموظفين، وأنها تحاول تلبية مطالبه بحسب الإمكانيات المالية المتاحة في ظل الأزمة التي تعانيها الوكالة.

وأشار البيان إلى أن الأونروا تحتاج إلى إقرار ميزانية 2023 من أجل التمكن من الإعلان عن تعيينات جديدة في قطاع غزة، لافتا إلى أن الوكالة عملت على إقرار عقود ثابتة لنحو 700 موظف خلال العام الماضي.

وبحسب مسئولين في الوكالة، تواجه الأونروا عجزا ماليا في موازنتها للعام الجاري بأكثر من 70 مليون دولار، وتحاول حشد الجهات الدولية الداعمة لتغطية العجز الحاصل.

ويعتمد أكثر من 60% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم زهاء مليوني و300 ألف نسمة، على خدمات أونروا بصفتهم لاجئين.

وقبل أيام ناشدت الأونروا، الدول المانحة بدعمها بمبلغ بقيمة 1.6 مليار دولار، بعد أن حذرت من أنها تكافح من أجل الاضطلاع بمسؤولياتها خلال العام الجاري بسبب ارتفاع التكاليف وتقلص الموارد.