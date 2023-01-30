سوناك: لا نستطيع زيادة الضرائب لرفع أجور العاملين بهيئة الصحة الوطنية

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه لا يستطيع زيادة الضرائب من أجل دفع قيمة زيادة لرواتب العاملين في هيئة الصحة الوطنية التابعة للدولة.

ونقلت وكالة "بلومبرج"، للأنباء اليوم الإثنين، عن سوناك قوله أمام مجموعة من العاملين في قطاع الرعاية الصحية بشمال شرق إنجلترا: "لا يمكننا زيادة الضرائب في الوقت الحالي"، مضيفا أن الإنفاق الحكومي على هيئة الصحة الوطنية، ارتفع إلى مستوى تاريخي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قال الأسبوع الماضي إنه لا يملك "عصا سحرية" وإن منح زيادات في الأجور للعاملين المشاركين في الإضرابات المطالبة بزيادة الأجور، من شأنه أن يؤدي إلى سحب الأموال من "مجالات أخرى في موازنة هيئة الخدمات الصحية الوطنية".