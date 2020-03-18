نفى رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، ما أثير عن فرض رسوم جديدة على المواطنين عند استصدار الشهادات الدراسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، إن وزارة المالية أصدرت قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الدمغة، وهي تعديلات تشير إلى المواعيد التنظيمية بشأن سداد رسوم الشهادات الدراسية في المدارس والجامعات.

وأضاف أن التعديلات الجديدة تلزم الإدارات والمدارس بتوريد هذه الضريبة بنهاية أكتوبر من كل عام، موضحا أن الغرض من التعديل هو التحول من المنظومة الورقية إلى الرقمية.

وأوضح مستشار رئيس المصلحة، إلى أن قيمة الدمغة على الشهادة الدراسية للمرحلة الابتدائية تبلغ ستة جنيهات، وفي المرحلة الإعدادية تسعة جنيهات، والثانوية 12 جنيها، وفي مرحلة البكالريوس (الجامعة) 15 جنيها.

وأشار إلى أنه لم يكن يتم فرض وعاء ضريبي جديد تنفيذا لتوجيهات رئاسية بعدم فرض أي أعباء عن المواطنين.