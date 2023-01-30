الشرطة تعتقل شخصا وتعلن إصابة آخر في هجوم بمترو أنفاق بروكسل

ألقت الشرطة القبض على شاب في أعقاب هجوم على محطة مترو أنفاق شهيرة في بروكسل بالقرب من مقر الاتحاد الأوروبي، وأصيب شخص آخر، وفقا لما ذكره شهود عيان ومعلومات من بعض رجال الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية.

ووقع الحادث في محطة مترو شومان الشهيرة، وكان العديد من ضباط الشرطة مع كلاب بوليسية يقومون بدوريات في المنطقة، التي تقع مباشرة أمام مقر المفوضية الأوروبية.

ولم يتسن على الفور معرفة مدى حجم الإصابات التي لحقت بالشخص الذي تعرض للهجوم، كما لم ترد معلومات عن أية ضحايا إضافيين.

وقالت هيئة النقل في بروكسل في تغريدة لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم تعليق الخدمة في المحطة.

وتقع محطة شومان وسط الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي المهمة ويستخدمها العديد من موظفي التكتل.