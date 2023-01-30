مفوضية الاتحاد الأوروبي: أكثر من 100 بائع تجزئة على الإنترنت يضللون المستهلكين

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن دراسة شملت 399 منصة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في 23 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فضلا عن أيسلندا والنرويج وجدت أن أكثر من ثلث هذه المنصات تحاول التلاعب بالمستهلكين عبر الإنترنت.



وقالت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن 148 شركة كانت تستخدم أسلوبا استغلاليا واحدا على الأقل لخداع المتسوقين.



وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز في بيان: "من الواضح أن هذا السلوك خاطئ".



ووجدت الوكالات الوطنية لحماية المستهلك والمفوضية أن الشركات تخفي المعلومات وتوجه المستهلكين إلى اشتراكات أو منتجات أعلى ثمنا.



كما وجدت الدراسة أن المواقع الإلكترونية تستخدم توقيتات عد تنازلي اصطناعية لتحفيز العملاء على شراء منتجات معينة.



وكشف التفتيش عن أن 42 موقعا إلكترونيا استخدمت توقيتات عد تنازلي وهمية.



وبالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة أن 70 موقعا إلكترونيا كانت إما تخفي معلومات، مثل تكلفة التوصيل، أو تجعل من الصعب تحديد ذلك.



وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن السلطات الوطنية ستقوم بالاتصال بمنصات تجارة التجزئة من أجل تغيير مواقعها الإلكترونية "وتتخذ إجراء إذا كان هذا ضروريا".



وأضافت المفوضية إنها، بالتوازي مع هذه الإجراءات، ستقوم بمراجعة قواعد حماية المستهلك لضمان توافقها مع البيع بالتجزئة على الإنترنت.