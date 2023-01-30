بلغاريا تبدأ بناء وصلة غاز مع صربيا في الأول من فبراير

من المقرر أن تبدأ بلغاريا في الأول من فبراير، بناء قطاعها البالغ طوله 62 كيلومترا، من وصلة غاز تمتد بطول 170 كيلومترا، وتربط شبكة الغاز الخاصة بها بدولة صربيا المجاورة، بحسب ما قالته شركة "بولجارترانسجاز"، وهي الشبكة المشغلة المملوكة للدولة، في بيان عبر البريد الإلكتروني.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين، بأن السعة السنوية للوصلة ستبلغ 1.8 مليار سنتيمترا، مع وجود خيار عكسي.

وكانت شركة "بولجارترانسجاز" حصلت في 26 من يناير، على قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 49 مليون يورو لمدة 5 أعوام، لبناء وصلة الغاز في صربيا.