نقيب المأذونين: زيادة في حالات الطلاق بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد

قال إسلام عامر نقيب المأذونين، إن هناك تزايدا في حالات الطلاق فى بعض المدن نتيجة الزيادة السكانية، مؤكدا أن أعلى نسبة طلاق تُسجل في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد.

وفي تصريحات لبرنامج "مساء DMC”، عبر قناة "Dmc”، نصح عامر الأهالي قائلا: "اختاروا لأولادكم ومتستعجلوش. وحملوا ولادكم المسئولية فى الزواج علشان ميفرطوش فى بنات الناس.. ولازم البنت تتعلم إدارة البيت علشان تحتوي المشاكل لتقليل نسبة الطلاق".

وأكد أن حالات الطلاق في القرى قد تكون أقل من المدن بسبب عقد جلسات عرفية لحل الخلافات، متابعا: "معنديش في منطقتي حالات طلاق لإننا بنحتوي الخلافات".

من جهته، علق إسلام حسبو وكيل نقابة المأذونين على تزايد أعداد حالات الطلاق قائلًا إن أغلب حالات الطلاق تقع بسبب زيادة الأعباء على الزوج، وهي الحالات التي لا يمكن الصلح فيها.