ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة متنوعة، بينما غادرته 10 سفن أخرى؛ ليصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 34 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (HOEGH GIANT) والتي ترفع علم سنغافورة، ويبلغ طولها 294 مترا، وبعرض 45 مترا، والمقرر لها أن تحمل شحنة تبلغ حوالي 64 ألف طن من الغاز المسال.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم الاثنين، أن حركة الصادر من البضائع العامة 47667 طنا، تشتمل على 18681 طن يوريا، و3900 طن خميرة، و4020 طن أسمنت، و446 طن بطاطس، و1527 طن رمل، و19093 طن بضائع متنوعة.

وأكد البيان أن الحركة الوارد من البضائع العامة بلغت 19701 طن، تشتمل على 16992 طن قمح، و502 طن ذرة، و503 أطنان أبلاكاش، و194 طن كسب عباد، و552 طن صويا، و492 طن حديد، و73 طن خشب زان، و1826 رأس ماشية عجول للتسمين بإجمالي وزن 393 طنا.

وأشار إلى حركة الصادر من الحاويات بلغت 725 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 170 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3473 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52287 طنًا، وبلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 111026 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5812 شاحنة.