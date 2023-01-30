عودة كابل الكهرباء الرئيسي بين بريطانيا وفرنسا للعمل بكامل طاقته بعد حريق عام 2021

عاد كابل كهرباء رئيسي يربط بين بريطانيا وفرنسا للعمل بكامل طاقته لأول مرة منذ تعرضه لحريق في 2021.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن عودة الكابل للعمل تمثل تطورا إيجابيا مهما بالنسبة لإمدادات الكهرباء في البلدين خلال فصل الشتاء، رغم أن الطقس خلال الشتاء الحالي مازال معتدل نسبيا مما يقلل الطلب على الطاقة.



يذكر أن الكابل "آي.إف.أيه-1 "نقل حوالي 2000 ميجاوات السبت الماضي، مع توقع نقل نفس الكمية صباح اليوم، بحسب بيانات بلومبرج.



كان حريق في محطة محولات بمدينة كينت جنوب شرق إنجلترا قد أدى إلى وقف تشغيل الكابل منذ سبتمبر 2021، في الوقت الذي بدأت فيه أسعار الغاز والكهرباء ترتفع في المراحل الأولى لأزمة الطاقة في أوروبا.



وإلى جانب الكابل "آي.إف.أيه-2 "، يعتبر الكابل "آي.إف.أيه-1 " وسيلة أساسية لنقل الكهرباء بين فرنسا وبريطانيا ذهابا وإيابا، ويساعد الشركات في بيع الكهرباء في الدولة الأخرى بأعلى من سعرها في السوق المحلية.



وأصبحت بريطانيا مصدرا صافيا للكهرباء لأول مرة على الإطلاق خلال العام الماضي، بعد فترة توقف طويلة للعديد من محطات الطاقة النووية في فرنسا.