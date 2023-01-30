سنغافورة وماليزيا توقعان 3 اتفاقيات للتعاون الثنائي

وقعت سنغافورة وماليزيا، اليوم الإثنين، ثلاث اتفاقيات تغطي مجالات تشمل الاقتصاد الرقمي والتعاون في الاقتصاد الأخضر، إلى جانب مذكرة تفاهم ستمكنهما من التعاون في قضايا مثل حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، أن التوقيع تم في القصر الرئاسي بسنغافورة (إستانا) بحضور رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم الذي يقوم بزيارة رسمية لسنغافورة لمدة يوم واحد.

وأشار الراديو إلى أن التعاون في الاقتصاد الرقمي يغطي مجالات مثل تيسير التجارة وتدفقات البيانات عبر الحدود والمدفوعات الإلكترونية، موضحا أنه تم توقيع الاتفاق بين وزارة الاتصالات والمعلومات السنغافورية ووزارة الاتصالات الماليزية.

ولفت إلى أن التعاون يغطي في مجال الاقتصاد الأخضر تطوير معايير التكنولوجيا الجديدة والمتجددة المتعلقة بالطاقة واستكشاف التعاون في معايير السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة، مؤكدا أنه تم التوقيع على الاتفاقيات بين وزارة التجارة والصناعة السنغافورية ووزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية.