رئيس النواب يرحب بوفد عسكري عماني يحضر الجلسة العامة

رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بوفد عسكري من كلية الدفاع الوطني العمانية، والذي حضر جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس.

جاء نص الترحيب كالتالي: يحضر معنا بشرفات المجلس الآن من سلطنة عُمان الشقيقة، وفد عسكرى من أعضاء هيئة التدريس (دارسى الدورة العاشرة بكلية الدفاع الوطنى العُمانية)، فباسمكم جميـعاً وباسمى، نرحب بهم جميعاً فى مجلس النواب، يُسعدنى أن أرحب بكم فى بلدكم مصر، كما يُسعدنى أن نستقبلكم اليوم فى رحاب مجلس النواب المصرى.

أضاف جبالي: أعرب لكم باسمى وباسم نـواب الشعـب المصرى عن خالص التقدير والاحترام لكم ولسلطنة عُمــان الشقيقــة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، التى تجمعنا بها العديد مــن القواســـم المشتركـــة والتاريــخ المُمتد والراســخ من العلاقات المتميزة فى إطار من الود والأخوة والاحترام المتبادل، والتعاون والتنسيق المستمر، بما يخدم صالح بلدينا الشقيقين وشعبيهما والأمة العربية.

واختتم رئيس مجلس النواب، قائلًا: نعتز بزيارتكم العزيزة والمُقدرة لبلدكم مصر، ونتمنى لكم طيب المُقام والتوفيق والسداد لكم ولسلطنة عُمان الشقيقة.