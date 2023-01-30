بعثة منتخب اليد تصل القاهرة بعد تحقيق المركز السابع ببطولة العالم

وصلت بعثة منتخب اليد إلى القاهرة مساء اليوم الإثنين بعد تحقيق المركز السابع ببطولة العالم التي أقيمت ببولندا والسويد .

وحقق منتخب مصر المركز السابع في بطولة العالم لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه من قبل في نسختي 1999 و 2021 بمصر ، بينما كان الإنجاز الأفضلللفراعنة هو احتلال المركز الرابع ببطولة العالم 2001 بفرنسا .

وتأهل منتخب الدنمارك لكرة اليد بشكل رسمي إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة، والتي ستقام عام 2024 بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد التتويج بلقب بطولةالعالم للمرة الثالثة على التوالي.

وتوج منتخب الدنمارك بمونديال كرة اليد، بعد الفوز في المباراة النهائية على فرنسا بنتيجة 34–29، في البطولة التي أقيمت في بولندا والسويد.

وكان منتخب إسبانيا قد أحرز الميدالية البرونزية، بعد الفوز على السويد، فيما حقق منتخب مصر بطل إفريقيا المركز السابع للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.