تنظم مكتبة مصر الجديدة، في الخامسة من مساء يوم الجمعة المقبل، حفل توقيع ومناقشة كتاب "خلطة سعادة" للدكتورة سارة حسين، مستشار نفسي وتربوي ومدربة تربية إيجابية.



قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، إن حفل التوقيع يأتي في إطار البرنامج الثقافى الذي تنظمه الجمعية في كافة منصاتها الثقافية والإبداعية، ومواكبا لحالة الزخم الثقافى والأجواء الإبداعية التى تعيشها البلاد بمناسبة فعاليات معرض الكتاب في نسخته 54.



من جانبه، قال حسن سعدالله، المستشار الإعلامي لجمعية مصر الجديدة، إن كتاب "خلطة سعادة" يناقش فكرة الوصول للسعادة والتوازن النفسي والراحة في الحياة، ويطرح عدد من التساؤلات للوصول لهذه الحالة من السعادة فهل هى من داخل الجسم وهرموناته أم من مؤثرات خارجية وما هي المحاور التي يجب النظر إليها للوصول إلى تلك الحالة من الهدوء النفسي.



وتابع: كما يتناول الكتاب محور النفس وعلاقتها بذاتها، بربها، بالجسم، بالعق، ويناقش فكرة علاقة الشخص بأهله، بزوجه، بأولاده وبالمجتمع.



وأضاف أن الجمعية ممثلة في مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل " تشارك للعام الثانى على التوالى في فعاليات معرض الكتاب في دورته 54 بعدد من البرامج التى تستهدف الأطفال من عمر 6 وحتى 13 عام.