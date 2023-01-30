وزير الأوقاف: التعامل مع الزيادة السكانية لا يجب أن يقتصر على المنظور الاقتصادي

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن التعامل مع الزيادة السكانية لا يجب أن يقتصر على المنظور الاقتصادي.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد": "الفكرة مش إنك قادر تصرف عليهم.. هل تقدر تعمل لابنك مدرسة أو مستشفى أو طرق أو إسعاف أو مطافئ".

وأشار إلى أن القدرة لا تُقاس بقدرة الأفراد وحدهم لكن الأمر مرتبط بقدرة الدولة أيضا،مشددا على أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بمواجهة الزيادة السكانية.

ونوه بأن الوزارة تتعاون مع المجلس القومي للسكان في تنظيم دورات أسبوعية لنحو 150 إماما، لتوعيتهم بمخاطر الزيادة السكانية، ومن ثم ينقلون هذه الرسائل إلى المواطنين.

ولفت الوزير، إلى أن الوزارة تحرص على وصول الفكرة الصحيحة إلى المواطن وبخاصة في القرى والنجوع .