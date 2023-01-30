التموين تنفي تداول سبائك ذهب مغشوشة: الدمغات الحكومية لا يمكن تقليدها

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نفي الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، ما تردد بشأن وجود سبائك ذهب مغشوشة في الأسواق.

وقال في تصريحات لبرنامج "مساءDMC" عبر قناة "DMC”، إن الدمغات الحكومية مميزة وغير قابلة للتقليد، وواضحة تماما، ومدون عليها العيار.

وأضاف: "لا صحة لما تردد في هذا الصدد ولا توجد أزمة ونطمئن المواطنين أن السبائك مختومة بختم الحكومة وهناك رقابة صارمة على الأسواق".

وأكد أنه لا يمكن تقليد الدمغة الرسمية على السبائك، متابعا: "اللي بيشترى سبائك ذهبية على طريق مواقع التواصل الاجتماعي فهو مسؤول ويتحمل نتيجة اختياره لأنه بيكون فيها غش كتير".

وناشدت وزارة التموين، المواطنين الراغبين في شراء الذهب التأكد من وجود الختم على السبائك والمنتجات الذهبية عند شرائها، مع عدم شراء أي منتجات ذهبية دون الحصول على فاتورة موثقة.