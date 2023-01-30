أرمينيا تطلب مساعدة محكمة العدل الدولية لرفع حصار أذربيجان لطريق الوصول إلى ناجورنو كاراباخ

طلبت أرمينيا من محكمة العدل الدولية، إصدار أمر لأذربيجان بإنهاء الحصار المفروض على طريق الوصول إلى ناجورنو كاراباخ في منطقة جنوب القوقاز.



ويتنازع البلدان على المنطقة منذ عقود، وأسفرت حرب دارت رحاها عام 2020 عن مقتل 6500 شخص.



وقال ممثلو أرمينيا القانونيون للمحكمة، اليوم الاثنين، إن أرمينيا تريد من محكمة الأمم المتحدة أن تجبر أذربيجان على رفع الحصار الذي يمنع وصول الإمدادات الحيوية.



وقال الممثلون القانونيون، إن ما تقوم به أذربيجان تطهير عرقي.



وأضافوا أن نحو 120 ألف أرميني يعيشون في ناجورنو كاراباخ يعتمدون على الإمدادات الغذائية والأدوية والغاز، والتي تم بالفعل تخفيض كميات بعضها.



وتقول أرمينيا، إن السلطات لن تسمح للسكان المحليين باستخدام المطار لتقديم المساعدات الإنسانية.



ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في غضون أسابيع قليلة.



ومن ناحية أخرى، تتهم أذربيجان أرمينيا بنقل الأسلحة والألغام الأرضية عبر الطريق، مما يمثل انتهاكا لشروط وقف إطلاق النار المعمول بها.



وتنفي أرمينيا هذه الاتهامات.