محافظ بورسعيد يوضح تفاصيل خطة رصف وتطوير طرق جنوب المحافظة

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية واصلت أعمال إنشاء وتطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية.

ويأتي ذلك ضمن الخطة الموسعة لتطوير الطرق بجميع أحياء بورسعيد، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد.

وأكد المحافظ، تواصل أعمال رصف وتطوير طريق بحري ترعة السلام، بداية من كوبري المحور وحتى مستشفى 30 يونيو بطول 2.5 كيلومتر بنطاق حي جنوب بورسعيد.

وأشار إلى أن خطة تطوير الطرق بحي الجنوب شملت عددا من المناطق وأهمها "رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والطرق المؤدية لقرى الجنوب، ومحور شادر عزام، والحوض السمكي".

ويأتي ذلك في إطار الطفرة التي يشهدها حي الجنوب في الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على تكثيف معدلات العمل وسرعة إنجازها وفقا للمدة الزمنية المحددة.