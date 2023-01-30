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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

من جهه أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلا وشابا من مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل، بعد أن داهمت منزل ذويه في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، كما اعتقلت شابا عقب دهم وتفتيش منزل ذويه في مخيم شعفاط.

وفي سياق متصل، مددت سلطات الاحتلال اعتقال المقدسيين آدم أبو رموز وسفيان النتشة من بلدة سلوان، حتى يوم غد الثلاثاء.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت سورا ومنشأة تجارية وجرفت أرضا للمقدسي أكرم شقيرات في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس.

يذكر أن قوات الجيش بدأت منذ يوم أمس تنفيذ مخطط لهدم 14 منزلا بمدينة القدس، تنفيذا لسلسلة من القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر"الكابينت".