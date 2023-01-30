وزير التنمية المحلية: تركيب أكثر من 406 آلاف قطعة موفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تركيب أكثر من 406 آلاف قطعة موفرة في دور العبادة بجميع المحافظات، مشيرا إلى أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه حوالي 50% من الاستهلاك في المساجد الأهلية والكنائس.

وأضاف آمنة، في بيان له، أن الوزارة توفر وتتيح الاعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب هذه القطع، وتغطية 35 ألف مسجد أهلي و7 آلاف كنيسة وذلك في إطار بروتوكول التعاون.

وأكد، أنه تم تشكيل فرق عمل من الوزارة لمتابعة عمليات التركيب بالمحافظات وحل أية مشكلات تعوق التنفيذ، مشيرا إلى وجود خطة للتوسع في إتاحة القطع الموفرة لاستهلاك المياه وتركيبها في مختلف المنشأت والمباني الحكومية والأماكن العامة والتي تقوم بتنفيذها جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لتنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل حفاظا على مواردنا المائية وتوفير تكلفة استهلاك المياه.

وأشار إلى أن محافظة الاسكندرية احتلت الصدارة في تركيب القطع الموفرة للمياه والتي بلغ عددها 57,6 ألف قطعة يليها محافظتي القاهرة وأسيوط بـ 24,5 ألف قطعة، ثم محافظة الشرقية بـ24,4 الف قطعة، ثم محافظة المنوفية بـ22,2 الف قطعة، والغربية بـ 22,1 الف قطعة ، والبحيرة بعدد 22 ألف قطعة، وقنا بـ19 ألف قطعة، والقليوبية والدقهلية والمنيا بعدد 18,1 ألف قطعة موفرة لكل منها.

ووجه المحافظات بتحديد مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لضمان الحفاظ عليها من التلف مع الالتزام بعمل الصيانة المطلوبة، إضافة إلى موافاة الوزارة بشكل دوري بإجراءات التركيب في جميع الوحدات والمراكز والمدن بكل محافظة وذلك من خلال مختص في كل محافظة يقوم بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس.