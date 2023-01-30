عرضت القناة 13 الإسرائيلية، أول مقطع فيديو للحظة الهجوم الذي نفذه الشاب الفلسطيني الشهيد خيري علقم في مستوطنة "النبي يعقوب" بمدينة القدس المحتلة.



بحسب رواية القناة الإسرائيلية، يظهر المهاجم في الفيديو وهو يمشي، ويظهر وراءه ما قالت القناة إنه مستوطن، وبعد ثوانٍ يعود المهاجم ويطلق النار على المستوطن، وأدت الواقعة إلى مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين.



وحدثت العملية بعد يوم من عملية نفَّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد عشرة فلسطينيين وإصابة آخرين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.







מתקרב לעוברי אורח - ויורה מטווח אפס: תיעוד חדש של הפיגוע בנווה יעקב ממצלמות האבטחה | בלעדי



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