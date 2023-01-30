 هولندا تتهم مجموعة Killnet للقرصنة السيبرانية بالهجوم على مركز طبي - بوابة الشروق
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هولندا تتهم مجموعة Killnet للقرصنة السيبرانية بالهجوم على مركز طبي

وكالات:
نشر في: الإثنين 30 يناير 2023 - 6:45 م | آخر تحديث: الإثنين 30 يناير 2023 - 6:45 م
اتهمت هيئة الأمن السيبراني الهولندية Z-Cert مجموعة قراصنة سيبرانيين مؤيدين لروسيا حسب زعمها، بشن هجوم DDoS إلكتروني على مركز طبي جامعي في مدينة جروننجن الهولندية.

وأفادت إذاعة NOS الهولندية، بأن مجموعة Killnet للقراصنة السيبرانيين، التي يدعي الغرب أنها موالية لروسيا، نفذت هجوما سيبرانيا على الموقع الإلكتروني التابع لأحد المركز الطبية الجامعية في مدينة جروننجن الهولندية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشارت الإذاعة إلى أن الهجوم قد يؤثر على عمل أنظمة مستشفيات هولندية أخرى.

وزعمت وسائل الإعلام الغربية في وقت سابق، أن Killnet، أعلنت شنها هجوما سيبرانيا واسعا على البنى التحتية الألمانية، ردا على قرار ألمانيا إمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2".

من جانبه أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن ربط جماعات القراصنة بروسيا، أمر سخيف.

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