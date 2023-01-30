قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن الحالة الثقافية في الدولة تأثرت بعد 2011 شأنها شأن القطاعات الأخرى.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الحالة الثقافية غير منفصلة عن الدولة، مؤكدة أنه يتم العمل للارتقاء بهذه الحالة لما يجب أن تكون عليه.

وأشارت إلى أن ما يحدث حاليا قد تكون بداية مبشرة لأن يتشكلْ وعي بين المواطنين بأهمية الكتاب والنشر، مبدية سعادتها بالإقبال الكبير من قِبل الشباب على فعاليات معرض الكتاب.

ولفتت إلى أن العمل الثقافي دائما ما تكون نتائجه بطيئة، وذلك لأن العمل على بناء الوعي وتشكيل الوجدان والفكر ليست مثل مشروعات إنشاء الطرق التي تتضمن وضع خطة معينة تضمن تحقيق نتيجة في توقيت محدد.

ونوهت بأن الوزارة اهتمت كثيرا بالأطفال في عملية تشكيل الوعي باعتبار أن الأطفال يمثلون المستقبل ومن ثم يجب العمل على بناء الوجدان.