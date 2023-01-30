شخصيات إسلامية تنعى السعودي عبدالله بانعمة: رحل من كان يبث الأمل في نفوسنا

تصدر اسم الداعية السعودي عبدالله بن عمر بانعمة، محركات البحث، خلال الساعات الأخيرة؛ إثر وفاته يوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض، وشيعت جنازته من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

ونعى الراحل، شخصيات الإسلامية، فقد كتب الدكتور أحمد عيسى المصراوي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وشيخ عموم المقارى المصرية سابقا: "رحم الله عبدالله بانعمة رحمة واسعة، ونور قبره، ورفع درجاته في عليين".

وكتب الداعية البحريني حسن الحسيني، على حسابه في تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل من كان يبث الأمل في نفوسنا وهو في عز ابتلائه، ويحثنا على الابتسامة وهو في عز ألمه، علم الناس الثبات وهو في قُعر البلاء، ودلهم على الله، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه، واربط على قلوب أهله وذويه ومحبيه".

وبرز الداعية الراحل في السنوات الأخيرة، من خلال دروس دينية عبر الشاشات ومنصات التواصل، ومع وضعه الصحي الصعب، بإصابته بالشلل، وخصص "بانعمة" كثيرا من موضوعاته للحديث عن البلاء وضرورة الصبر عليه.

فقد قال بانعمة: "كل من ضاقت عليه نفسه، وتكالبت عليه الهموم، ويأس من الحياة، عليه النظر لمن هو أكثر منه بلاء ومصيبة، فمن رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته".

وتابع: "أرضَ بما كتبه الله لك تكن أسعد الناس".

وكان يدعو الناس لشكر الله -عز وجل- على النعم التي يحصلون عليها، خاصة أنه لا يستطيع القراءة من المصحف وتقليب الورق من 31 عاما؛ بسبب إصابته بالشلل، بحسب السبق السعودية