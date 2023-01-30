بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 9 ملايين و513 ألف لاجئ

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 9 ملايين و513 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة -حسبما ذكر راديو "بولندا"- أن 22 ألف لاجئ دخلوا البلاد من أوكرانيا أمس الأحد، فيما غادر نحو 22 ألفا و700 شخص البلاد عائدين إلى أوكرانيا؛ ما يرفع عدد العائدين إلى نحو 7.66 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.