 بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 9 ملايين و513 ألف لاجئ - بوابة الشروق
الإثنين 30 يناير 2023 10:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 9 ملايين و513 ألف لاجئ

اللاجئين الأوكرانيين
اللاجئين الأوكرانيين
وارسو - أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 يناير 2023 - 10:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 يناير 2023 - 10:10 ص

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 9 ملايين و513 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة -حسبما ذكر راديو "بولندا"- أن 22 ألف لاجئ دخلوا البلاد من أوكرانيا أمس الأحد، فيما غادر نحو 22 ألفا و700 شخص البلاد عائدين إلى أوكرانيا؛ ما يرفع عدد العائدين إلى نحو 7.66 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك