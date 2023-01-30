مصادر: اليونان تختار البنوك لإدارة عملية بيع حصتها في أسهم مطار أثينا

قالت مصادر مطلعة إن صندوق استثمار مملوك للحكومة اليونانية يختار حاليا بنوك الاستثمار المؤهلة لإدارة عملية طرح عام أولي لحصة الحكومة البالغة 30% من أسهم شركة مطار أثينا الدولي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن صندوق تنمية أصول الجمهورية اليونانية اختار بنك أوف أمريكا كورب وشركة مورجان ستانلي للخدمات المالية لإدارة عملية الطرح العام الأولي، والمنتظر تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الحالي. كما اختار الصندوق مصرف دويتشه بنك الألماني كشريك رئيسي في إدارة الطرح ومستشار مالي للصفقة.

ومن المتوقع أن تتراوح قيمة الحصة الحكومية بين 800 مليون يورو (872 مليون دولار) ومليار يورو وفقا لحالة سوق الأوراق المالية.

ومن المنتظر أن تكون عملية الطرح هي الأكبر في اليونان منذ عام 2000 بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

كما تأتي في الوقت الذي تتعافى فيه سوق الطروحات الأولية في أوروبا تدريجيا بعد تراجعها بشدة خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى درجة الجمود تقريبا، في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.