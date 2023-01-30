روسيا تعلق على النشر المحتمل للأسلحة النووية الأمريكية في كوريا الجنوبية

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن النشر المحتمل للأسلحة النووية الأمريكية في كوريا الجنوبية سيؤدي لعواقب سلبية، مؤكدة أن موسكو ستضطر لأخد هذا السيناريو في تخطيطها الدفاعي بعين الاعتبار.

جاء ذلك في ردود وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التي تم نشرها اليوم الاثنين في موقع الخارجية الروسية والتي وردت في المؤتمر الصحفي حول نتائج أنشطة الدبلوماسية الروسية في عام 2022.

وقال لافروف: "ستؤدي عودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى جنوب شبه الجزيرة الكورية - وهو الأمر الذي بدأت الجمهورية الكورية تناقشه بشكل مفتوح - إلى عواقب سلبية للغاية، ويجب أن تؤخذ هذه الخطوة في الاعتبار حتما في التخطيط الدفاعي لروسيا والصين كما أعتقد".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن كوريا الجنوبية لا تسعى للحصول على أسلحة نووية، مؤكدا تمسك واشنطن بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، إن "الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بإخلاء شبه الجزيرة الكورية بالكامل، وهذا لم يتغير".

وأضاف أن "جمهورية كوريا أكدت بوضوح أنها لا تسعى لامتلاك السلاح النووي".