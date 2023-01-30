الصحة الفلسطينية: يناير الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ 2015

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الإثنين، إن 35 فلسطينيا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري بينهم 8 فتيات وسيدة مسنة.



وذكرت الوزارة، في بيان، أن شهر يناير الجاري يعتبر "الأكثر دموية" في الضفة الغربية منذ عام 2015، بالنظر إلى حصيلة القتلى المسجلة خلاله.



وبحسب الوزارة فإن الإصابات التي سُجلت على أجساد القتلى أظهرت أن إطلاق النار كان يتركز في الأجزاء العلوية، وغالبيتها في الرأس.



وأوضحت أن محافظة جنين في شمال الضفة الغربية سجلت العدد الأكبر من القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري بواقع 20 قتيلا.



وفي السياق قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه وثق ارتفاعا حادا في عمليات القتل التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة خلال عام 2022.



وشدد على ضرورة تفعيل جميع أشكال المحاسبة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل منذ عقود.



وذكر المرصد الأورومتوسطي، في تقرير تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بعنوان "الضغط على الزناد خيار أول"، أن أعداد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية سجلت في العام الجاري ارتفاعا بنسبة 82% مقارنة بعام 2021، وارتفاعا بنحو خمسة أمثال (491%) مقارنة بعام 2020.



وأوضح أن تحليل المعطيات الميدانية أظهر أن معظم الشهداء الفلسطينيين كانوا من المدنيين "إذ قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في عمليات وسياقات لا مبرر لها، ولم يكن يشكّل وجودهم خطرا أو تهديدا محدقا على حياة الجنود أو المستوطنين الإسرائيليين".



وقال رئيس المرصد رامي عبده، إن عمليات القتل والإعدام الميداني التي ينفذها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين سياسة دولة وليست تصرفات فردية، ما يتضح من تعليمات فتح النار المتساهلة، ومنظومة الحماية المتوفرة للمسؤولين عن تلك الانتهاكات المروعة.



وأضاف: "سواء كانت حكومة الاحتلال تمثل اليسار أو الوسط أو اليمين؛ فإن الثابت في سياستها استخدام العنف المميت ضد الفلسطينيين، ومع ذلك نخشى أن يشهد العام الجاري ارتفاعا إضافيا في العنف الإسرائيلي مع تولي السلطة صناع قرار متطرفين".



ووثق التقرير الحقوقي تنفيذ جيش الاحتلال 32 عملية إعدام ميداني خلال عام 2022، منها 18 نفذت بعد ادعاءات بتنفيذ أو محاولة تنفيذ عملية طعن أو دهس ضد إسرائيليين قرب حواجز أو نقاط تمركز إسرائيلية.



وأظهر تحليل سياقات القتل وطبيعة الشهداء أن 125 شخصا من بين الشهداء كانوا من المدنيين غير المنخرطين في أي أعمال مواجهات، بما يمثل 61.2% من إجمالي القتلى.



ووفق الأرقام التي وثقها التقرير، شكل الأطفال نحو 20% من ضحايا عمليات القتل الإسرائيلية خلال عام 2022، إذ استشهد 41 طفلا في هجمات للقوات الاحتلال الإسرائيلية، بينما استشهدت 8 نساء في ذات العام، ثلاثة منهن قضوا في عمليات إعدام ميداني في الضفة الغربية.



وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ تفويض المستوى السياسي الرسمي الإسرائيلي لجيش الاحتلال والأمن للعمل بـ"حرية كاملة" تحت ذريعة "دحر الإرهاب" مهد لإطلاق يد القوات الإسرائيلية على نحو غير مبرر لقتل المدنيين الفلسطينيين.



ودعا الاتحاد الأوروبي، إلى مراجعة العمل باتفاقية الشراكة مع الحكومة الإسرائيلية بالنظر إلى انتهاكات سلطات الاحتلال لبنودها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، ووقف برامج التعاون إلى حين الوفاء بالتزاماتها والحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.



كما حث آليات وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة على التحرك العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات جادة لـ"ضمان التحقيق والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة والانتهاكات التي قد ترقى لجرائم حرب".