متحف الميتروبوليتان بنيويورك يحتفل بعيد الميلاد الـ100 للمصور أفيدون

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يحتفل متحف الميتروبوليتان في نيويورك بعيد ميلاد المصور الفوتوغرافي الأمريكي ريتشارد أفيدون المئة في 15 مايو، بعرض العديد من البورتوريهات الجماعية احتفاء بالمناسبة في معرضه "الجداريات".

وقال مدير المتحف ماكس هولاين، قبل افتتاح المعرض في مانهاتن في يناير: "أعاد ريتشارد أفيدون ابتكار البورتريه الجماعي".

وأضاف: "لقد نشأ على مسافة قريبة من المتحف وكان مصدر إلهام ثابت. والآن أصبحت جدارياته الاستثنائية كنزا للمجموعة، ونحن مسرورون بعرضها معا للمرة الأولى على مدار أكثر من عشرين عاما.

وكان أفيدون الذي ولد في نيويورك في 1923 وتوفي في سان أنطونيو في 2004، يعتبر أحد أهم المصورين الفوتوغرافيين في القرن العشرين. وأصبح مشهورا في الأساس لبورتريهاته وصور الأزياء.

ويستمر معرض الجداريات حتى أكتوبر 2023 في متحف "فيفث أفينيو" الذي تنظمه سنترال بارك.